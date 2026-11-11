Başkan Erdoğan COP31'de dünyaya seslendi! Sıradaki programında neler var?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde diplomasi trafiği sürüyor. Zirve kapsamında dünya liderlerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele, Sıfır Atık hedefleri ve Gazze'deki insani krize ilişkin önemli mesajlar verdi. Çin Devlet Başkan Yardımcısı ile de görüşen Başkan Erdoğan'ın Antalya'daki temasları devam ediyor. Peki, Başkan Erdoğan'ın sıradaki programında neler var? Hangi görüşmeleri gerçekleştirmesi bekleniyor? COP31'deki son gelişmeleri ve Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.