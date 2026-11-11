Başkan Erdoğan COP31'de açıkladı! Sıfır Atık ile 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini ve Sıfır Atık hareketinin sonuçlarını açıkladı. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık hareketiyle ulusal geri kazanım oranının yüzde 13 seviyesinden 2025 yılı sonunda yüzde 40'a yaklaştığını belirten Başkan Erdoğan, 90 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Önümüzdeki 10 yılda elektrik kullanım oranını yüzde 50 artırmayı, atık üretimindeki artışı yarıya indirmeyi ve sanayide döngüsel malzeme kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Temiz enerji, gıda güvenliği ve iklime dirençli şehirler dahil 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlanacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, gelişmiş ülkelere iklim finansmanı ve emisyon azaltımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca iklim yatırımlarını desteklemek amacıyla İklim Uygulama Köprüsü girişimini hayata geçirdiklerini hatırlattı.