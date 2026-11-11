Başkan Erdoğan'dan COP31'de Gazze için sert tepki: Bu zulüm artık sona ermeli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Silahlı çatışmaların yalnızca insanlara değil, doğaya da ağır zarar verdiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşananları “soykırım” ve “çevre kıyımı” olarak nitelendirdi. İsrail'in bölgeye konteyner gönderilmesine izin vermediğini belirten Başkan Erdoğan, yıkılan altyapı ve şiddetli yağışlar nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığını, özellikle çocukların ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. “Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır” diyen Başkan Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye geçişine derhâl izin verilmesini ve tecrit politikasının sona erdirilmesini istedi.