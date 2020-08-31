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Prof. Dr. Ümit Meriç o vasiyeti A Haber’e anlattı

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Giriş: 31.08.2020 13:09
Güncelleme:31.08.2020 13:14
Atatürkçü kimliği ile ön plana çıkan sosyolog Cahit Tanyol’un 2018 yılına ait bir röportajı yayınlandı. Tanyol o röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan için “Türk milletinin geleceği için bizim son şansımız” yorumunda bulunuyor.  O gün o röportajı yapan yazar ve düşünür Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ise A Haber’e o vasiyeti anlattı.

Atatürkçü kimliği ile ön plana çıkan sosyolog Cahit Tanyol'un 2018 yılına ait bir röportajı yayınlandı. Tanyol o röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Türk milletinin geleceği için bizim son şansımız" yorumunda bulunuyor. O gün o röportajı yapan yazar ve düşünür Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ise A Haber'e o vasiyeti anlattı.

"ÜLKEMİZİN SON ŞANSI"

Meriç, "Bugünkü ajans haberlerine baktığımız zaman Türk milletinin geleceğinin nerede olduğunu bütün ülke insanımızın idrak etmesi gerektiği kanaatindeyim. Şu anda gerçekten de düşmanlarla demeyelim ama ülkemizin tarihi ve coğrafyasıyla ilgili konumuyla ilgili olarak birçok projenin orta yerinde bulunuyoruz. Bu projelerin hiçbirisi toplumsal olarak bizim geleceğimizin menfaatine değil. Dolayısıyla bir lider etrafına toplanmamız değerlerimizi benimsemiş olan bir lider etrafında toplanmamız cesur olan bir lider etrafında toplanmamız ülkemizin son şansı. Bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım geldiğini söylüyordu hocamız 2 sene evvel." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sosyolojisinin öncüsü Cahit Tanyolun Başkan Erdoğana gönderdiği mesaj ortaya çıktı TÜRKİYE SOSYOLOJİSİNİN ÖNCÜSÜ CAHİT TANYOL'UN BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

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