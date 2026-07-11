Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu: 1773'ten günümüze sönmeyen meşale

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve Mavi Vatan'daki gücünün teminatı olan genç bahriyeliler, Tuzla Deniz Harp Okulu'nda yetişiyor. 250 yılı aşan köklü tarihiyle Türk Donanması'nın subay ihtiyacını karşılayan bu ilim ve irfan yuvası, kapılarını A Haber kameralarına açtı. Arkadaşlarımız, modern mühendislik eğitimiyle askerî disiplinin harmanlandığı okulda, geleceğin deniz komutanlarının zorlu ve disiplinli eğitim süreçlerini yerinde görüntüledi.