FETÖ ahtapotunun kolları kesildi! Bakan Gürlek: Temas noktaları oluşturmaya çalışıyorlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ elebaşının ölümüne rağmen örgütün tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "yeni nesil casusluk" yöntemleriyle yeniden yapılanmaya çalıştığını söyledi. Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal yapılar ve dijital iletişim kanalları aracılığıyla gizlenmeye çalıştığını ifade ederken, faaliyetlerini özellikle "güncel yapılanma", "finans yapılanması", "yurt dışı yapılanması" ve "kripto unsurlar" üzerinden sürdürmeye çalıştığını kaydetti. Bakan Gürlek, "FETÖ ahtapotunun kollarının kesildiğini" vurgulayarak, "büyük devlet arınması" sürecinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.