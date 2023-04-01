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Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Ramazan sohbeti! Ramazan’ı nasıl değerlendirmeliyiz?

A Haber
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Giriş: 01.04.2023 17:32
A Haber, yürekleri ısıtan sohbetiyle gönülleri fetheden Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Ramazan'ın faziletlerini konuştu. İşte o sohbetten bir kesit geliyor ekranlarınıza…
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