İşte Kovid-19'da yeni vaka sayılarını azaltacak 5 madde

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan yeni vaka sayılarıyla birlikte koronavirüsle mücadelede ek önemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. 5 aşamalı önlem planını Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. O önlemler arasında mesai saatlerinin kademeli olması, günde 100 bin test yapılması, 65 yaş üzerine güvenli alan oluşturulması gibi tedbirler var. İşte detayları...

Sosyal mesafeye uyulmaması ve hijyen kurallarının hiçe sayılması vaka sayılarını arttırdı.

Hem bilim adamları, hem de Sağlık Bakanlığı kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor peki yeni tedbirler gelebilir mi?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisinde bulundu.

Önerilerini Sağlık Bakanlığı ile de paylaştı...

1-) Bu önlemler mesailer kademelendirilmeli

2-) Toplanmalara sınırlama gelmeli

3-) İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilmeli

4-) Günde 100 bin test yapılmalı

5-) 65 yaş üzerine güvenli alan ve zaman dilimi ayarlanmalı

Ceyhan, önerilerin uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söyledi.

Önerilerden ilki mesai saatleri ve toplu taşımaya ilişkin...

Ceyhan, iş yerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatması gerektiğini böylece toplu taşımada yığılmanın önüne geçileceğine dikkat çekti.



Arkadaş ve akraba toplanmalarında da sayının 10'u geçmemeli... Taziye evlerinde aynı anda en fazla 15 kişi olmalı. O kişiler çıktıktan sonra yeni kişiler gelebilmeli.

Virüsün yayılmasında düğün ve asker uğurlamalarındaki dikkatsizlikler de önemli etkin... Ceyhan, asker uğurlamalarında sayının 25 kişiyi geçmemesi gerektiğini ifade etti. "Düğün ve nişanlarda açık veya kapalı mekana göre değişen, metrekareye bağlı kişi sayısı belirlenmeli." dedi.

Ceyhan, insanların gittikleri adreslerde kaydedilmelerini de önerdi. Böylece il dolaşımlarındaki vaka artışları önlenebilecek. Türkiye'de günlük 100 bin test yapılmalı diyen Ceyhan, 'Bu kişi hasta mı?' diye yapılan testin yanında, 'Bu kişi virüsü bulaştırıyor mu?' diye de test yapılmalı." ifadelerini kullandu.

MUTLAKA TEST YAPILMASI GEREKENLER...

Ceyhan'a göre özellikle gişe ve danışma memurlarına, şoförlere, hizmet personeline, uçaktaki kabin görevlilerine mutlaka test yapılması gerekiyor.



65 yaş ve üzeri kişiler için güvenli alanlar ve zaman dilimleri ayarlanmasını önerdi. Ceyhan, korkudan evden çıkamayanlar için, vergi dairelerinde, bankalarda sadece o kişilere belli zaman dilimlerinde hizmet verilmesi görüşünü paylaştı.