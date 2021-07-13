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Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı! Sağlık Bakanlığı paylaştı

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Giriş: 13.07.2021 00:45
Koronavirüs ile (KOVİD-19) mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Ortaylı, "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile (KOVİD-19) mücadele kapsamından sürdürülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca, yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

"KORONAVİRÜSE KARŞI MUTLAKA AŞILANALIM"

İlber Ortaylı, "İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüs'e karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

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İlber Ortaylı’dan Kovid-19 aşısı mesajı
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