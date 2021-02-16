Polisten iç ısıtan hareket: Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı!

Türkiye'nin pek çok noktasında etkili olan kar yağışı vatandaşları sokağa döktü. Karla doyasıya eğlenen vatandaşlar aynı zamanda yaratıcılıklarını da konuşturdu. Ancak Kırşehir'de çekilen bir görüntü diğerlerinden farklıydı. Bir polis memurunun görevli olduğu basın anıtı mevkisinde karla kaplı yola 'Önce Vatan' yazması büyük beğeni aldı.

Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışında basın anıtı mevkinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdığı sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı.

Uzun süre sonra şehri etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte çocuklar da evlerinin bahçelerine çıkarak kar topu oynadı. Gece karla karışık tipi şeklinde seyreden kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti. Cacabey Meydanı beyaz örtü ile görsel güzellik oluşturdu.



Öte yandan Kırşehir İl Özel İdaresi kaynakları, Kırşehir genelinde kapalı köy ve ilçe yolunun bulunmadığını belirtti. İl Özel İdaresi 6 ilçede bir merkezde 53 personel 31 araçla etkin kar çalışmasını sürdürüyor. Kırşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinde buzlanma olmaması için çalışmalarını gece itibari ile devam ettiriyor.