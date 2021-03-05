Polis “Dövdü” diyerek alçak bir iftira attı! Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Esenler'de önceki maske tartışması sonrası gözaltına alınan 31 yaşındaki Harun Ç., polisin kendisini dövdüğünü söyleyip şikayetçi oldu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise Harun Ç.’nin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.