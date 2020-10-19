19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Platonik aşığı Mehmet Ali Akış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Platonik aşığı Mehmet Ali Akış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2020 15:58
Güncelleme:19.10.2020 16:02
Dün gece yarısı Esenler - Otogar yolunda Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Hazal'ın yakın arkadaşlarından alınan bilgiye göre Hazal ile Mehmet Ali Akış sevgili değildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış daha önce Hazal'ı kaçırmış ve üzerinde silahla yakalanmış. Sabah’tan Ersel Yıldırım’ın haberinin detayları…
Platonik aşk vahşeti! İşte son görüntüsü
Platonik aşk vahşeti! İşte son görüntüsü
Az pişmiş ette rota virüsü tehlikesi
Az pişmiş ette rota virüsü tehlikesi
O ortamlarda koronaya yakalanma riski artıyor!
O ortamlarda koronaya yakalanma riski artıyor!
Baltalı vahşet! Kanınız çekilecek
Baltalı vahşet! Kanınız çekilecek
'Pes' dedirtti! Kamyonet kasasında...
'Pes' dedirtti! Kamyonet kasasında...
Acılı anne 10 yıldır kızını arıyor
Acılı anne 10 yıldır kızını arıyor
“7 güzel adam”ın ağabeyi
“7 güzel adam”ın ağabeyi
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay!
Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay!
2018'de çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı
2018'de çekilen fotoğrafı 2020 diye pazarladı
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Daha Fazla Video Göster