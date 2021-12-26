26 Aralık 2021, Pazar
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Pitbull vahşeti bitmiyor! Denizli'de Pitbull saldırısı sonucu bir cocuk feci şekilde yaralandı! Pitbull saldırısı Video İzle
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.