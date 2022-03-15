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Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

DHA
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Giriş: 15.03.2022 09:18
Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.
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