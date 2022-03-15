15 Mart 2022, Salı
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Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.