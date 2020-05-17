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Pencereleri kapılarından büyük tek cami: Aziziye | Video
HAMAM SUSUYLA CAMİNİN ISINMASI SAĞLANIYOR
Mehmet Pıçak, camide çeşitli ısınma yöntemleri kullanıldığını, caminin ısınmasının yan tarafa yapılan hamam suyuyla orjinal olarak sağlandığı söyledi. Pıçak, "Aziziye Camisi Türkiye'de görülmesi, ibadet edilmesi gereken en nadide camilerimizden bir tanesidir. Barok ve rokoko usulü mimariden esinlenerek yapılan bu camide çeşitli ısınma yöntemleri kullanılmış olup, yan tarafa yapılan hamam suyuyla caminin ısınması orjinal olarak sağlanmıştır ve bu orjinallik halen korunmaktadır. Caminin en büyük özelliklerinden bir taneside bahçe avlusunun olmamasıdır. 3 tane ana kapısı vardır. Bu kapılardan çıktığınız anda kendinizi direkt dışarıda bulursunuz. Osmanlı mimarisinden ayrılan en büyük özelliklerinden birtanesi de budur. İki tane minaresinin altına yapılmış olan şadırvanları ve mimari süslemesiyle alakalı olarakta en nadide görebileceğimiz eserlerden birtanesidir. Konya'yı ziyarete gelen tüm yerli ve yurt dışından gelen misafirlerimize özellikle buradaki manevi atmosferi solumalarını ve burada Allah'ın mabedinde ziyaret ederek ve namaz kılarak buradaki vuşuya şahit olmalarını istirham ediyorum" diye konuştu.
Aziziye Camini gören her insanda farklı bir duygu ve ruh halinin ortaya çıktığını ifade eden Pıçak, "Aziziye camiinde hem ferahlık, hem gösteriş var. Hem huzur, hem sukunet, hem dünyalığın en zirvesi var. Burada son Osmanlı dönemindeki dünyevileşme ve Avrupalılaşmanın bir görüntüsü olması hasabiyle Türkiye'deki ilk 3 eserden bir tanesidir. İçinde kullanılan altınların, süslemenin ve gösterişin yeni gelin gibi süslü halinin herkeste farklı bir neticesi ortaya çıkıyor. İnsanlarda görüş farklılıkları olabilir ama Aziziye camiini görenler şöyle bir sirkelenip kendine geliyor" dedi.