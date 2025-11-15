Paris’te tren garında alarm! Bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris’teki Montparnasse Garı’nda elinde bıçakla tehditler savuran bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile içi şiddet suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen 44 yaşındaki saldırganın, eşine ve çocuklarına yönelik tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Olayda bir yolcu da seken kurşunla hafif şekilde yaralandı.

