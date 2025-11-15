15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Paris’te tren garında alarm! Bıçaklı saldırgan vuruldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.11.2025 12:05
Paris’teki Montparnasse Garı’nda elinde bıçakla tehditler savuran bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile içi şiddet suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen 44 yaşındaki saldırganın, eşine ve çocuklarına yönelik tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Olayda bir yolcu da seken kurşunla hafif şekilde yaralandı.
