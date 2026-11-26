Netanyahu iki cephede baskı altında! 8 yıl sınırı öngören tasarıda ilk adım kabul edildi

İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini etkileyebilecek yasa tasarısını 65'e karşı 48 oyla ön okumada kabul etti. Başbakanlık görevine sekiz yıllık süre sınırı getirilmesini ve hakkında belirli ağır suçlamalar bulunan kişilerin hükümet kurmakla görevlendirilmemesini öngören tasarı henüz yasalaşmadı. Netanyahu ise düzenlemeyi “siyasi ortadan kaldırma aracı” olarak nitelendirdi.