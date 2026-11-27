Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! İran, savaşın başından bu yana 140'tan fazla geminin geçişini engelledi

ABD'nin deniz ablukasına karşı Hürmüz Boğazı'nı mayınlayan İran, izinsiz geçiş yapmaya çalışan tankerlere geçit vermiyor. İran Deniz Kuvvetleri, ABD donanmasının koruması altında "yasaklı rotayı" kullanan iki tankerin daha mayınlara çarparak alev aldığını duyurdu. Böylece kasım ayında mayına çarpan gemi sayısı 33'e ulaşırken savaşın başından bu yana geçişi engellenen gemi sayısı 140'ı aştı.