Pakistan-Hindistan gerilimi savaşa dönüşecek mi? Keşmir gerçekleri ne?

Hindistan’ın Pakistan’a önceki gece füzeli saldırı düzenlemesinin ardından gerginlik tüm dünyada tavan yaptı. Pakistan karşılık olarak Hindistan’ın çok sayıda uçak ve İHA’sını düşürdü. İki nükleer gücün savaş pozisyonuna geçmesi tedirginlik yarattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

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