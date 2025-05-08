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Pakistan-Hindistan gerilimi savaşa dönüşecek mi? Keşmir gerçekleri ne?

Pakistan-Hindistan gerilimi savaşa dönüşecek mi? Keşmir gerçekleri ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 11:17
Hindistan’ın Pakistan’a önceki gece füzeli saldırı düzenlemesinin ardından gerginlik tüm dünyada tavan yaptı. Pakistan karşılık olarak Hindistan’ın çok sayıda uçak ve İHA’sını düşürdü. İki nükleer gücün savaş pozisyonuna geçmesi tedirginlik yarattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
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Pakistan-Hindistan gerilimi savaşa dönüşecek mi? Keşmir gerçekleri ne?
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