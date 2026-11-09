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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: "Ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan mesajı: "Ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gittiği Şuşa'da gerçekleştirdiği temasların ardından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir" dedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Erdoğan'ın ziyaret sırasında verdiği mesajları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

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