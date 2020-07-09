Oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanesine övgü: Sezar’ın hakkını Sezar’a

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşinin idrar yollarındaki enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle ateşlenmesi üzerine özel hastaneye gitmek istedi. Eşinin ateşinin 38 derece olmasından dolayı koronavirüslü olabileceği şüphesiyle özel hastanelere alınmadığını belirten Umut Oğuz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine gitti. Şehir hastanesinden aldıkları hizmet için teşekkür eden Oğuz, "Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız" dedi.