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Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepkiler çığ gibi:

Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepkiler çığ gibi: "Bunun adı hayvanseverlik olamaz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 01:16
Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı. Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri Meclis'in gündeminde yerini aldı. Son olarak oyuncu Özge Özder geçtiğimiz yıl bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etmişti. Sosyal medyada yeniden gündem olan paylaşımla ilgili vatandaşlar Özder'e tepki gösterdi. Bir vatandaş "Bunun adı hayvanseverlik olamaz" derken diğer bir vatandaş ise "Özge Özder senin insan olarak değil, bir hamam böceği kadar bu dünyada değerin yok" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...
Oyuncu Özge Özder’in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu!
Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu!
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