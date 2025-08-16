Otoyoldaki TIR yangını ormanlık alana sıçradı

Yangın, Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR’da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. TIR’da başlayan yangın aracı kullanılmaz hale getirirken alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Pozantı - Adana otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

