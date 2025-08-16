16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otoyoldaki TIR yangını ormanlık alana sıçradı
Otoyoldaki TIR yangını ormanlık alana sıçradı

Otoyoldaki TIR yangını ormanlık alana sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 00:52
Yangın, Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR’da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. TIR’da başlayan yangın aracı kullanılmaz hale getirirken alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Pozantı - Adana otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otoyoldaki TIR yangını ormanlık alana sıçradı
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Seydişehir’de metruk depoda yangın
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği
Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Çaycuma’da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
Çaycuma'da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı
Konya’da metruk binada yangın
Konya’da metruk binada yangın
Daha Fazla Video Göster