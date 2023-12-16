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Otomobiliyle Yeşilırmak'a uçtu! Dehşet anı kamerada

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Giriş: 16.12.2023 14:23
Amasya'da, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Anıl Aşçı yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobiliyle Yeşilırmak’a uçtu!
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