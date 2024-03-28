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Otomobil inşaat alanına daldı! Sürücünün burnu bile kanamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 18:00
İstanbul Tuzla’da seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkınca inşaat alanına girdi. Tam o sırada kaldırımda yürüyen kadın ise, kazadan kıl payı kurtuldu.
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