03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Otomobil 6 metre yükseklikten dereye uçtu! Sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 6 metre yükseklikten dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Engin A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.