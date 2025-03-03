Otobüs kazasında 5 ağır yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Adana-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 32 kişiden 16'sı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da ortaya çıktı.