03 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otobüs kazasında 5 ağır yaralı
Otobüs kazasında 5 ağır yaralı

Otobüs kazasında 5 ağır yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2025 12:46
Güncelleme:03.03.2025 12:46
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Adana-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 32 kişiden 16'sı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da ortaya çıktı.
Otobüs kazasında 5 ağır yaralı
Otobüs kazasında 5 ağır yaralı
Otobüs kazasında 5 ağır yaralı
Silivri’de İETT otobüsü duran minibüse çarptı
Silivri'de İETT otobüsü duran minibüse çarptı
Özcan Deniz’e soruşturma
Özcan Deniz'e soruşturma
Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak istendi
Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak istendi
Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
İzmir Körfezi deniz yosunuyla kaplandı
İzmir Körfezi deniz yosunuyla kaplandı
Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Tahinli pide Kütahya’da Ramazan ayının vazgeçilmezi
Tahinli pide Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmezi
Bahçelievler’de korkutan yangın
Bahçelievler’de korkutan yangın
Aspendos Antik Kenti’nde gömülü kalan figürler
Aspendos Antik Kenti'nde gömülü kalan figürler
Samsun’daki kayak merkezinde vatandaşların kar eğlencesi
Samsun'daki kayak merkezinde vatandaşların kar eğlencesi
9 aracın karıştığı zincirleme kaza
9 aracın karıştığı zincirleme kaza
Daha Fazla Video Göster