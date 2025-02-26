26 Şubat 2025, Çarşamba

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Otel yangını faciasındaki acılı ailelerin adalet arayışı!

Otel yangını faciasındaki acılı ailelerin adalet arayışı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 16:20
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili yargılama süreci henüz başlamadı. 21 tutuklu sanık hangi suçlamayla nasıl bir ceza istemiyle yargılanacakları henüz belli değil. Acılı ailelerin ise sorumluların en ağır cezayı alabilmesi için talepleri var. İhmal değil olası kast ile yargılanmalarını istiyorlar.
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Otel yangını faciasındaki acılı ailelerin adalet arayışı!
Acılı ailelerin adalet arayışı!
Acılı ailelerin adalet arayışı!
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