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Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! Acı haber geldi

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Giriş: 13.02.2024 13:20
Güncelleme:13.02.2024 13:20
İstanbul Ortaköy'de 2 kişinin denize düştüğü bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sahile ekipler sevk edilirken, acı haber geldi. Olayda 1 kişinin kurtarıldığı bir kişinin de öldüğü belirtildi.
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