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Ordu’da 19 ilçenin 256 noktasında toprak kayması meydana geldi

İHA
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Giriş: 30.03.2022 15:51
Güncelleme:30.03.2022 15:57
Ordu'da günlerce etkili olan kar yağışından sonra 19 ilçede 256 yol ağında heyelanlar (toprak kayması) meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 464 araç ile iş makinesi, 533 personel ile zarar gören yollara müdahale ederken, il genelinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
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