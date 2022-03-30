30 Mart 2022, Çarşamba
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Ordu’da 19 ilçenin 256 noktasında toprak kayması meydana geldi
Ordu'da günlerce etkili olan kar yağışından sonra 19 ilçede 256 yol ağında heyelanlar (toprak kayması) meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 464 araç ile iş makinesi, 533 personel ile zarar gören yollara müdahale ederken, il genelinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.