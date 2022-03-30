Ordu’da 19 ilçenin 256 noktasında toprak kayması meydana geldi

Ordu'da günlerce etkili olan kar yağışından sonra 19 ilçede 256 yol ağında heyelanlar (toprak kayması) meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 464 araç ile iş makinesi, 533 personel ile zarar gören yollara müdahale ederken, il genelinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN