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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

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Giriş: 24.01.2021 09:04
Güncelleme:24.01.2021 09:42
Korkutucu görünümleri onlara çoğu zaman mesafe koymamıza neden oldu. Timsahları hep farklı tanıdık, tedirgin yaklaştık. Ancak Fas'ta çekilen bir video belki de onlara bakışınızı değiştirecek. Güneşlenen timsah grubunun sevimli bir üyesi kendisini diğerlerinden ayıran özelliği ile görenleri bakın nasıl güldürüyor.

Korkutucu görünümleri onlara çoğu zaman mesafe koymamıza neden oldu. Timsahları hep farklı tanıdık, tedirgin yaklaştık. Ancak Fas'ta çekilen bir video belki de onlara bakışınızı değiştirecek. Güneşlenen timsah grubunun sevimli bir üyesi kendisini diğerlerinden ayıran özelliği ile görenleri bakın nasıl güldürüyor.

Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü ONLARDAN HEP KORKTUK AMA BU TİMSAH GÖRENLERİ GÜLDÜRDÜ

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