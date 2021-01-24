Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Korkutucu görünümleri onlara çoğu zaman mesafe koymamıza neden oldu. Timsahları hep farklı tanıdık, tedirgin yaklaştık. Ancak Fas'ta çekilen bir video belki de onlara bakışınızı değiştirecek. Güneşlenen timsah grubunun sevimli bir üyesi kendisini diğerlerinden ayıran özelliği ile görenleri bakın nasıl güldürüyor.