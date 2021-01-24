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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü
Korkutucu görünümleri onlara çoğu zaman mesafe koymamıza neden oldu. Timsahları hep farklı tanıdık, tedirgin yaklaştık. Ancak Fas'ta çekilen bir video belki de onlara bakışınızı değiştirecek. Güneşlenen timsah grubunun sevimli bir üyesi kendisini diğerlerinden ayıran özelliği ile görenleri bakın nasıl güldürüyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 09:43
Görüntüleri pek çok kişiye ürkütücü gelse de timsah sürüsünün bu eğlenceli üyesi görünleri güldürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüler Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Agadi kentinden.
Timsahlar güneşin keyfini çıkarıyor.
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