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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Korkutucu görünümleri onlara çoğu zaman mesafe koymamıza neden oldu. Timsahları hep farklı tanıdık, tedirgin yaklaştık. Ancak Fas'ta çekilen bir video belki de onlara bakışınızı değiştirecek. Güneşlenen timsah grubunun sevimli bir üyesi kendisini diğerlerinden ayıran özelliği ile görenleri bakın nasıl güldürüyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 09:43
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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Görüntüleri pek çok kişiye ürkütücü gelse de timsah sürüsünün bu eğlenceli üyesi görünleri güldürdü.

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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Görüntüler Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Agadi kentinden.

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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Timsahlar güneşin keyfini çıkarıyor.

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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

Güneşlenmeye ara veren bir timsah ise arkadaşlarının arasından sıyrılıp kendisini kaymaya bırakıyor.

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Onlardan hep korktuk ama bu timsah görenleri güldürdü

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