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Onlar depremin isimsiz kahramanları! İşte tüyleri diken diken eden o anlar…

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Giriş: 26.02.2023 12:18
Türkiye depremin ilk gününden bu yana büyük bir mücadele verdi depreme karşı yardım eli önce enkaz altındaki canlara ulaştı şüphesiz. AFAD, UMKE, AKUT, Kızılay, kolluk kuvvetlerimiz, madenciler ve daha nicesi... Onlar asrın afetinin isimsiz kahramanları. İşte fedakar kurtarma ekiplerimizin o zorlu mücadelesinden hafızalara kazınan anlar...
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Onlar depremin isimsiz kahramanları
Onlar depremin isimsiz kahramanları
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