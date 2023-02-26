26 Şubat 2023, Pazar
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Onlar depremin isimsiz kahramanları! İşte tüyleri diken diken eden o anlar…
Türkiye depremin ilk gününden bu yana büyük bir mücadele verdi depreme karşı yardım eli önce enkaz altındaki canlara ulaştı şüphesiz. AFAD, UMKE, AKUT, Kızılay, kolluk kuvvetlerimiz, madenciler ve daha nicesi... Onlar asrın afetinin isimsiz kahramanları. İşte fedakar kurtarma ekiplerimizin o zorlu mücadelesinden hafızalara kazınan anlar...