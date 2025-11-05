05 Kasım 2025, Çarşamba

Ömer Çelik yakası moda oldu! Kim hangi modeli tercih ediyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 09:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu kez sözleriyle değil tarzıyla gündemde. Ömer Çelik, özellikle Ankara çevrelerinde giyim dünyasına "Ömer Çelik yaka" modelini kazandırdı. Özel dikim gömlekleriyle tanınan Çelik'in tarzı, Ankara protokolünde yeni bir moda akımı başlattı. Terzisinden "Ömer Çelik yaka" gömlek isteyen siyasilerin sayısı her geçen gün artıyor. Milletvekilleri, bakanlar ve genel başkan yardımcılarının gömleklerini diken terzi Beytullah Batak da "Ömer Çelik yaka" diye bir model hazırladı.
