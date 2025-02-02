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Ölümle sonuçlanan diş çekimiyle ilgili hapis istemiyle dava

Ölümle sonuçlanan diş çekimiyle ilgili hapis istemiyle dava

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 13:40
Bursa'da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay günü poliklinikte çalışan 8 kişi için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Ölümle sonuçlanan diş çekimiyle ilgili hapis istemiyle dava
Ölümle sonuçlanan diş çekimiyle ilgili hapis istemiyle dava
Ölümle sonuçlanan diş çekimiyle ilgili hapis istemiyle dava
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