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Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Aile ve çocukların kaygıları nasıl giderilmeli?
Yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta açılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çocuklar ve aileler kaygılı. Peki nasıl önlem alınmalı? Kaygılar nasıl giderilir? Öğrenciler okula nasıl hazırlanmalı? Uzman Psikolog Ferhan Bıcakçılar A Haber canlı yayınında öğrencilere ve ailelere önemli tavsiylerde bulundu.