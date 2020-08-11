Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Aile ve çocukların kaygıları nasıl giderilmeli?

Yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta açılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çocuklar ve aileler kaygılı. Peki nasıl önlem alınmalı? Kaygılar nasıl giderilir? Öğrenciler okula nasıl hazırlanmalı? Uzman Psikolog Ferhan Bıcakçılar A Haber canlı yayınında öğrencilere ve ailelere önemli tavsiylerde bulundu.