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Okul dönüşü korku dolu anlar! Sakarya'da sahipsiz köpekler çocuğa saldırdı

AA
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Giriş: 26.11.2022 19:40
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'tan geçen öğrenciye, kaldırımda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırması ve çocuğu kısa süre kovalamalarının ardından esnafın da müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaları yer alıyor.
Sahipsiz köpekler çocuğa saldırdı
Sahipsiz köpekler çocuğa saldırdı
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