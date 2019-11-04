Oğullarını askeri birliğe götüren aile kaza yaptı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile babası ve kardeşi yaralanırken, eşi ile annesi de yaşamını yitirdi. ailenin, oğullarını vatani görevi için birliğine teslim etmeye götürdüğü öğrenildi.