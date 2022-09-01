01 Eylül 2022, Perşembe
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Öğretmenlere hangi iyileştirmeler yapıldı? İşte geçmişten bugüne öğretmenlerin şartları
Öğretmenler, toplumun en özverili ve saygıdeğer unsurları. Son 20 yılda öğretmenlere birçok iyileştirme yapıldı. Ekibimiz neler değiştiğini öğretmenlere sordu. İşte detaylar...