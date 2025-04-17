Öğretmenden öğrenciye ’başörtüsü mobbingi’ iddiası: Veli ve öğretmen karakolluk oldu

Samsun'da bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından ‘mobbing' ve ‘ayrımcılığa' maruz kaldığını iddia ederek, CİMER'e şikayette bulundu. Olay sonrası öğretmen ve veli arasında okulda yaşanan tartışma darp iddialarıyla karakola taşındı.

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