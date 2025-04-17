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Öğretmenden öğrenciye ’başörtüsü mobbingi’ iddiası: Veli ve öğretmen karakolluk oldu

Öğretmenden öğrenciye 'başörtüsü mobbingi' iddiası: Veli ve öğretmen karakolluk oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 21:13
Samsun'da bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından ‘mobbing' ve ‘ayrımcılığa' maruz kaldığını iddia ederek, CİMER'e şikayette bulundu. Olay sonrası öğretmen ve veli arasında okulda yaşanan tartışma darp iddialarıyla karakola taşındı.
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Öğretmenden öğrenciye ’başörtüsü mobbingi’ iddiası: Veli ve öğretmen karakolluk oldu
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