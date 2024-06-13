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Öğrencileri su oyunuyla serinletti! Öğrencilerin dikkat çeken Gazze görseli

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.06.2024 08:54
Batman'da görev yapan recep öğretmen, öğrencilerine en çok nereyi merak ettiklerini sordu. Kimi Paris, kimi Kapadokya, kimi Gazze kimi de Kahire dedi. Cevaplar su baskısıyla betona çizildi.
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