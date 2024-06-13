Öğrencileri su oyunuyla serinletti! Öğrencilerin dikkat çeken Gazze görseli

Batman'da görev yapan recep öğretmen, öğrencilerine en çok nereyi merak ettiklerini sordu. Kimi Paris, kimi Kapadokya, kimi Gazze kimi de Kahire dedi. Cevaplar su baskısıyla betona çizildi.

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