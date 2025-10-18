Öğrenciler yemeklerini sokakta yiyor: Veliler çözüm bekliyor

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu’nda öğrenciler, öğle yemeklerini okul yemekhanesinde değil, okul çevresindeki sokaklarda ve taşların üzerinde yiyor. İddiaya göre, ücretli yemekten faydalanmayan öğrencilerin yemekhaneye girmesine izin verilmiyor. Sınıflarda da yemek yemeleri yasaklanan öğrenciler, öğle aralarında dışarıda yemek zorunda kalıyor. Veliler, hijyen koşullarının uygun olmadığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Çocukların özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda mağdur olduklarını dile getiren aileler, okul yönetiminden acil çözüm talep etti. Öğrenciler ise, sadece yemek satın alanların yemekhaneye alınmasının adil olmadığını savunarak, herkes için ortak bir alan açılmasını istedi. Veliler, hem sağlık hem de güvenlik açısından bu uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

