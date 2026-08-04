Nişantaşı'nın yüzyıllık değişimi: Nişan taşından lüks yaşamın merkezine uzanan tarih

İstanbul'un tarihi ve modern yüzünü bir arada taşıyan Nişantaşı'nın hikâyesi, Sultan 2. Mahmud dönemine uzanıyor. Semte adını veren nişan taşından, saray çevresinin yerleşimine ve günümüzdeki moda merkezine dönüşümüne kadar Nişantaşı'nın geçmişi ekrana taşındı. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Kameraman Niyazi Kurt, Nişantaşı'nın geçmişten günümüze değişimini görüntüledi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Akın Tuncer, semtin tarihini ve dönüşümünü anlattı.