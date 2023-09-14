Nişantaşı'nda vatandaşın İBB dramı! Sokakta kaldılar Ekrem İmamoğlu'na isyan ettiler: Sözünde durmadı

Geçtiğimiz ay bir bölümünde yıkım yapılan Nişantaşı'ndaki gecekonduların kalan kısmının da İBB tarafından yıkılacağı öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını iddia ederken, mağdur olduklarını belirterek "Resmen bizimle çocuk oyuncağı gibi oynandı." diyerek isyan etti. Vatandaşlar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da ulaşamadıklarını belirterek "Ekrem Bey de sözünde durmadı." dedi.