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Nişan hayali kabusa döndü! 157 bin TL ödediler, mekanda şok yaşadılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nişan hayali kabusa döndü! 157 bin TL ödediler, mekanda şok yaşadılar

İstanbul Sarıyer'de nişan organizasyonu için aylar öncesinden anlaşma yapan genç çift, hayatlarının en özel gününde büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre organizasyon için 157 bin TL ödeme yapan genç çift, nişan günü mekana gittiğinde bakımsızlık, temizlik sorunları ve çeşitli eksikliklerle karşılaştı. Duruma tepki gösteren çift ile işletme arasında tartışma yaşanırken, mağdurlar hukuki süreç başlattı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, olayın detaylarını görüntüleyerek aktardı. Mağdur Ece Kırk yaşadıklarını anlatırken, avukat Iyaz Çimez de olayın hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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