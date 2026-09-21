Altın, döviz ve petrolde yön ne? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, Brent petrol fiyatlarında da geri çekilme görüldü. Diplomasi beklentileri petrol fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcıların gözü altın, döviz ve borsadaki gelişmelere çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 21 Eylül Pazartesi günü para piyasalarını, altın fiyatlarını ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.