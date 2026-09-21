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Büşra bebek soruşturmasında son durum! Gözler Adli Tıp raporunda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Büşra bebek soruşturmasında son durum! Gözler Adli Tıp raporunda

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Arama çalışmaları sırasında çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetleri ve eşyalar, Büşra'ya ait olup olmadığının belirlenmesi ve üzerlerinde herhangi bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözler hazırlanacak rapora çevrildi. A Haber muhabiri Murat Onur, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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