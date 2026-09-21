Bakan Gürlek açıkladı! Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 2. dalga: 72 şüpheli gözaltında
Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 72 şüphelinin gözaltına alındığını, 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği bildirildi.