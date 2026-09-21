-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Bakan Gürlek açıkladı! Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 2. dalga: 72 şüpheli gözaltında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bakan Gürlek açıkladı! Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 2. dalga: 72 şüpheli gözaltında

Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 72 şüphelinin gözaltına alındığını, 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığının tespit edildiği bildirildi.

Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde hangi mesajları verecek?
Sonraki Video
Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde hangi mesajları verecek?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar