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Adana Saimbeyli'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İHA

Adana Saimbeyli'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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