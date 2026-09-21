Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde hangi mesajları verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunuyor. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar ve krizler devam ederken, gözler Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden vereceği mesajlara çevrildi. Gazze'deki insani durum, küresel adalet çağrısı ve uluslararası sistemin işleyişi Erdoğan'ın gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve BM mesajları, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.